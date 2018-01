Une péniche percute le pont Baudouin à Huy: plus aucune voiture ne peut passer

Percuté par une péniche, mercredi en début de soirée, le pont Baudouin a été fermé à la circulation par mesure de précaution, a-t-on appris auprès du député-bourgmestre de Huy, Christophe Collignon, et de la police locale.

Pour une raison qu'il reste à déterminer, une péniche circulant sur la Meuse en direction de Liège a heurté le pont Baudouin en début de soirée. Il n'y a pas eu de blessés. Le chaland impliqué a été immobilisé en aval du lieu de l'incident, à hauteur du barrage éclusé d'Ampsin-La Neuville.



La Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques du Service public de Wallonie (SPW) a requis l'intervention d'une équipe sur les lieux afin de vérifier la stabilité du pont. L'opération s'avère compliquée en raison de l'obscurité et du débit important du fleuve consécutif aux intempéries.



Par mesure de précaution, et dans l'attente des résultats d'une analyse concluante, les autorités locales ont décidé de fermer le pont à la circulation routière, entre les deux rives de la Meuse. Une déviation a été mise en place via le pont de l'Europe, situé à quelques centaines de mètres en aval du pont Baudouin, précise-t-on à la police de Huy.