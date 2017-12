En ce lendemain de Noël, Dominic a gagné le concours du plus gros mangeur de pâté gaumais en en ingurgitant 1,345 kg en 20 minutes (vidéo)

Au lendemain du saumon, de la dinde et de la bûche, un record donne clairement mal au ventre à Virton. Le plus gros mangeur de pâté gaumais a été sacré ce mardi. En 20 minutes, Dominic a avalé 1 kilo 345 grammes de pâté. Julien Modave et François-Xavier Van Leeuw ont assisté à son sacre pour le RTLinfo 13H.

Vous n’aimeriez sans doute pas être à la place des participants au concours du plus gros mangeur de pâté gaumais que ce déroulait à Virton en ce lendemain de Noël. Pourtant, tous ont choisi d’y être. "C’est pas tous les jours la même chose, c’est pas grave. Je le trempe dans le café pour le ramollir", a expliqué Dominic Pallate, vainqueur du concours, au micro de Julien Modave pour le RTLinfo 13H.





"Je sais que c’est cuit avec du vin, tout léger, après un lendemain de Noël, tout léger, nickel"



Les 15 candidats ont, en moyenne, mangé un kilo de gras pâté et de pâte feuilletée au lendemain même de deux jours de fête. Les spectateurs ont apprécié l’exploit. "Je sais que c’est cuit avec du vin, tout léger, après un lendemain de Noël, tout léger, nickel", a plaisanté l’une d’elles face à la caméra de François-Xavier Van Leeuw.





Des morceaux de cochon bien gras qui ont mijoté au moins trois jours



Tous les morceaux ont été pesé au gramme près et la recette, elle, est toujours la même : des morceaux de cochon bien gras qui ont mijoté au moins trois jours, un peu de persil et quelques assaisonnements. "On farci la pâte levée de cette marinade. Il y en a qui aiment bien le réchauffer un peu ou beaucoup, ou le manger froid avec une salade", a détaillé Marie-Anne Escudero du comité des fêtes de Virton.





"Je ne suis pas bien du tout, je ne me sens pas bien, je ne sais pas, je n’y arrive pas"



Du côté des candidats, ce n’est pas toujours facile. "Je ne suis pas bien du tout, je ne me sens pas bien, je ne sais pas, je n’y arrive pas", a commenté l’un d’eux. Sur le podium, la bataille était rude. Dominique a gagné, il gagne quasi d’ailleurs chaque année. Pourtant, cette fois, à peine 5 grammes le sépare de l’un de ses concurrents. Dominic a gagné en ingurgitant 1,345 kg de pâté gaumais en 20 minutes, puis, il s’est mis à chercher un restaurant pour dîner tranquillement.