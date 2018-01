Vinciane est fabophile: elle nous présente son étonnante collection (vidéo)

Vinciane collectionne les fèves : elle est donc fabophile et en détient déjà plus de 3000. Une équipe du RTL INFO 13H s’est rendue chez elle, à Vaux-sur-Sûre, en province du Luxembourg.

La galette des Rois s’apprécie à l’Epiphanie. Mais c’est toute l’année que Vinciane Robert cherche à compléter son étonnante collection : près de 3000 fèves réunies en 14 ans. Cette fabophile tient particulièrement à une série de fèves en émaux de Longwy. "Ce sont des fèves qui sont sorties à l’occasion de la commémoration du centième anniversaire de la guerre de 1914-18".



Elle confie également apprécier sa série "Blanche neige et les sept nains": "Elle a été conçue de façon à ce qu’elles soient très brillantes, voire irisées, avec beaucoup de reflets".





"Il faut vraiment beaucoup chercher pour en trouver"



Brocantes, achats sur internet ou échanges : avec d’autres collectionneurs, pour Vinciane, la fabophilie est devenue une passion dévorante. Tous les thèmes intéressent cette enseignante, pourvu que la fève lui plaise. "Hors épiphanie, on trouve très peu de fèves sur les brocantes en Belgique. Il faut vraiment beaucoup chercher pour en trouver, parce que les gens qui ne les collectionnent pas les ignorent et les abandonnent au fond d’un tiroir".



Elles sont mates ou brillantes, certaines présentent une taille peu commune, ou sont garnies d’un filet d’or. Les pièces sont nettoyées une par une à la brosse à dents, puis soigneusement rangées dans des boîtes numérotées.





"On voit dans cette boîte des fèves qui n’ont pas encore répertoriées, je dois encore voir à quelle série elles appartiennent, afin de pouvoir les encoder et les classer".





50.000 fèves éditées chaque année



Selon les catalogues spécialisés, 50.000 fèves sont éditées chaque année. Alors en cette période, c’est tous les jours que la famille succombe à la galette, afin d’enrichir la collection.