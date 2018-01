Des cours de pilotage de drone à l’aérodrome de Temploux: une première en Belgique

Les cours de pilotage de drones se développent en Belgique, avec notamment l’ouverture d’une école à Temploux, dans la province de Namur.

Pour obtenir leur licence valable à vie, les apprentis pilotes se soumettent à 24 heures de cours théoriques, suivies par 12 heures de pratique qui commencent par un repérage géographique.

"Une fois qu’on est monté au-dessus d’un kilo et qu’on veut monter au-dessus de 10 mètres d’altitude, il faut absolument connaitre l’existence de toutes ces zones aériennes qui sont contrôlées, il y a une législation assez complexe en Belgique", indique Michel Rys, instructeur au centre Espace Drones.



En s’installant sur l’aérodrome, cette école doit prendre en compte plusieurs paramètres techniques, notamment prévenir le bureau de navigation.

"Les élèves doivent vraiment apprendre qu’ils partagent l’espace avec d’autres et qu’il y a des choses à respecter qu’ils soient sur le site ici ou sur un autre site", explique Renaud Fraiture, responsable du centre "Espace Drones".





Le pilotage de drone suscite d'autres vocations

Temploux compte déjà une cinquantaine d’inscrits pour ce premier trimestre. La plupart tente d’obtenir cette licence leur permettant de piloter des engins pesant jusqu’à 150 kilos pour des raisons professionnelles. C’est le cas de Pierre :



"On a, à l’UCL, un projet de recherche qui consiste à construire de grands ouvrages à l’aide de petits éléments assemblés par des robots volants, en l’occurrence des drones et donc dans ce cadre-là, on est obligés de piloter des drones nous-mêmes", raconte-t-il.



"On va amener du monde sur le site, ce qui est plutôt chouette pour faire tourner les restaurants. Et puis ça va amener des passionnés de drones qui vont vouloir faire sans doute d’autres choses après que le drone, pourquoi pas voler en avion, en hélicoptère, en planeur", affirme Benjamin de Broqueville, administrateur délégué de l’aérodrome de Namur.

Autre point positif pour ces nouveaux locataires : ils n’entraîneront aucune nuisance pour les riverains.