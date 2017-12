La parade RTL à Dinant ce samedi soir: près de 30.000 personnes et un joli succès!

De nombreuses personnes ont répondu présent pour la parade RTL qui s'est déroulée ce samedi soir à Dinant. Comme chaque année, le cortège de chars, des lumières, de musique était animé par les personnalités RTL et le père Noël en personne. Dans leurs poches: 2 tonnes de bonbons à distribuer!



Et situation inédite cette fois: les animateurs et personnalités de RTL ont fait la parade... à pied! De quoi être au plus proche de vous. "C'est bon pour les petites jambes", a plaisanté André Lamy, qui intervenait en direct depuis Dinant avec Philippe Malherbe dans le RTLinfo 19H sur RTL-TVI.



L'événement est un joli succès: entre 20.000 et 30.000 personnes se sont rassemblées. Merci à tous les participants!