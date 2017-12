Martine et Christian ont une collection de 360 pères Noël et ne vont pas s'arrêter là: "Quand j'en vois un, je suis en extase!"

Un couple d’Eghezée connait bien le père Noël. Passionnés, ils collectionnent des objets à son effigie depuis 12 ans déjà. AU total, ils en possèdent 360. Vous allez voir que chez eux, les Pères Noël se suivent mais ne se ressemblent pas.

"Bienvenue place du Père Noël, chez Christian et Martine !". Le collectionneur fait le tour de ses acquisitions avec nos journalistes. "En voilà déjà une grosse partie", dit-il en avançant.

"Celui-ci, on l’a appelé Johnny Hallyday, parce que c’était mon idole quand j’étais jeune", commente-t-il en actionnant un Père Noël musical sur une moto.

Pour installer les 360 Père-Noël dans le salon, il aura fallu une semaine à Christian et son épouse. "Voilà notre tout premier Père Noël, qu’on a acheté dans un marché je ne sais plus où, il y a 12 ans", dit Christian en montrant… Un Père Noël.

Pour dénicher la pièce qui leur manque, Christian et son épouse parcourent ensemble les magasins et les marchés de Noël de Belgique, de France et d’Allemagne.

"Quand je vois un Père Noël, je suis en extase, j’adore ca !", explique Martine. "Je réfléchis ensuite pour savoir si je ne l’ai pas. Si je ne l’ai pas, je l’achète !"

Cette passion pour le père-Noël a un coût. Pour un grand format, il faut compter une centaine d’euros. "C’est une petite fortune, mais ça n’a rien avoir, c’est si beau".

Christian et Martine n’ont pas l’intention d’en rester là. Pour compléter leur collection, ils attendent les liquidations d’après-fête, impatients de faire de bonnes affaires.