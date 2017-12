Une automobiliste fonce dans la façade du Delhaize d'Anseremme: "La façade et les frigos qui se trouvaient derrière ont bougé de 10 centimètres" (photos)

Ce matin vers 11h, une automobiliste a foncé dans la façade du Proxy Delhaize d’Anseremme. "La façade et les frigos qui se trouvaient derrière ont bougé de 10 centimètres", nous a indiqué le gérant du magasin.



Les pompiers sont intervenus, ont inspecté la façade pour s’assurer qu’elle ne menaçait pas de s’effondrer et ne représentait pas une menace pour les clients et ont autorisé la réouverture.



Prévenus par la direction du magasin, le bourgmestre de l’entité, Richard Fournaux, devrait se rendre sur place et aurait contacté la police.