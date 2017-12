Des arnaques à l'insu de Lidl circulent toujours: soyez vigilants

Les arnaques usurpant l'identité de marques connues sont fréquentes et tournent régulièrement sur les réseaux sociaux et les nouveaux moyens de communication sur smartphone. Tarik a bien failli se faire avoir par une annonce pour des bons de 250€, soi-disant offerts par la chaîne de magasins Lidl. Heureusement, notre témoin s'est arrêté juste à temps. Il nous a prévenus via notre bouton orange Alertez-nous.



"J'ai reçu ce matin un message qui indique que Lidl fête ses 42 ans et qu'un bon de 250€ est offert. Sans savoir que ce type d'arnaque circulait, j'ai suivi les indications et répondu à un questionnaire. À la fin du questionnaire, on nous demande de partager le message avec 20 personnes de nos contacts via WhatsApp (NDLR: application mobile de messagerie). Mais après, on nous dit qu'on va recevoir le bon dans une heure ou deux via la poste. C'est là que j'ai compris que c'était une grosse arnaque. Ça m'a fait rire et j'ai tout arrêté. Ce qui est dangereux, c'est qu'ils demandent ensuite des données bancaires", raconte Tarik, nous envoyant une capture d'écran du message qu'il a reçu.



En regardant de plus près les messages, des indices devraient éveiller vos soupçons. Il y a de nombreuses fautes d'orthographes et même des problèmes de construction de phrase, signe que le texte a probablement été traduit en français à l'aide d'un traducteur sur internet, et non par un véritable traducteur-interprète. Quelques exemples: "Vous avez qualifié et obtenez un gratuit €250 Lidl bon", "26 Dezember 2017", "Lidl célèbre son 42 anniversaire".



Un lien est fourni dans les messages: www.lidl.com/bon. Mais quand on se rend sur la page, on tombe sur un message d'erreur, preuve supplémentaire qu'aucune action n'est en cours.



Enfin, une brève recherche sur Google et Wikipédia vous permettra de découvrir que la marque Lidl a été fondée en 1930, et que l'enseigne est présente en Belgique depuis les années 1995. Il n'y a donc aucune raison de fêter 42 années d'existence, que ce soit au niveau international ou belge.



Bref, soyez toujours prudents et méfiez-vous des offres trop alléchantes qui sortent de nulle part.