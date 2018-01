Laura est désespérée, sa chienne Nikita a disparu près de Liège: pouvez-vous l'aider?

Depuis le 31 décembre dernier, Laura est désespérée. Alors qu'elle s'apprêtait à passer le Nouvel An, sa chienne Nikita a disparu. Depuis, elle remue ciel et terre pour retrouver sa fidèle American Staff, qu'elle avait recueillie en 2010.



Une collègue de Laura nous a signalé la disparition de la chienne via notre bouton orange Alertez-nous. Face au désarroi de la maîtresse, nous relayons son appel pour retrouver Nikita, disparue dans la région de Liège, plus précisément à Bellaire (Beyne-Heusay).





Nikita disparaît quelques heures avant le Nouvel An



Il est 17h en cette ultime journée de 2017 lorsque le compagnon de Laura sort de sa maison pour faire rentrer leurs deux chiens. Malgré ses appels, aucun ne répond. Inquiet, le couple se lance à la recherche des animaux. La tâche est compliquée: les chiens profitent d'un grand terrain de 1.800 mètres carrés et la nuit recouvre déjà Beyne-Heusay, une commune située à quelques kilomètres de Liège. Après quelques instants, le premier animal est retrouvé, il s'agit d'un chien nu du Pérou. Mais l'American Staff de Laura manque toujours à l'appel.





Une American Staff que Laura a recueillie en 2010



Dès le 1er janvier, Laura se lance donc dans une intense recherche pour trouver Nikita. "Je l'ai recueillie vers 2010. Elle a un peu plus de 9 ans. Elle a un instinct fugueur, mais elle ne s'était jamais enfuie jusqu'à présent, car nous avons pris toutes les dispositions pour éviter cela", nous confie Laura. Son terrain, bien que très grand, est protégé par un grillage. "On a fait le tour, mais on n'a rien vu. On soupçonne quand même la présence d'un trou ou d'une défaillance dans le grillage", indique-t-elle.

J'ai appelé les refuges, la police, les vétérinaires, j'ai mis des annonces… mais rien

La maîtresse remue ciel et terre, en vain. "J'ai appelé les refuges, la police, les vétérinaires, j'ai mis des affiches dans les commerces, j'ai évidemment cherché après elle dans les environs… mais rien", précise Laura.



Désespérée, elle a lancé des appels sur Facebook: ils ont été partagés des milliers de fois, mais toujours sans succès. "N’en aillez pas peur, oui c’est un Staff mais c’est un amour de chien, elle s’entend aussi bien avec les adultes, les enfants, les autres chiens, les chats... Je vous en supplie, si vous la voyez, contactez-moi ou essayez de l’attraper, elle est peureuse mais comme je vous dis, extrêmement gentille!", explique Laura.



Si jamais vous tombez sur Nikita, n'hésitez pas à contacter Laura.