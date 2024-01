150 interpellations pour des délits liés à la drogue dans la zone portuaire d'Anvers

Grâce notamment à la mise en place d'une unité de sécurité portuaire, la police maritime d'Anvers a procédé l'année dernière à 150 arrestations pour des délits liés à la drogue dans la zone portuaire, fait savoir mercredi la police fédérale. Le port d'Anvers est, avec ceux de Rotterdam et de Hambourg, le plus utilisé par les bandes de trafiquants de drogue en Europe.

Par ailleurs, la police judiciaire fédérale d'Anvers a ouvert l'an dernier près de 190 nouveaux dossiers sur les activités criminelles liées à la drogue dans et autour du port d'Anvers. Un nouveau dossier est créé, par exemple, après une saisie de drogue, après la découverte de revendeurs, et surtout grâce à des informations provenant de Belgique ou de l'étranger. Au total, 385 suspects interpellés ont été interrogés dans le cadre de nouveaux dossiers ou d'affaires déjà ouvertes.

Parmi les personnes arrêtées figurent 69 trafiquants de drogue qui étaient entrés dans la zone portuaire et 58 personnes prises dans ce que l'on appelle un "conteneur Cheval de Troie". Il s'agit de conteneurs dans lesquels des trafiquants restent plusieurs jours avant de récupérer de la drogue dans un autre conteneur. Plus de la moitié des individus interpellés étaient de nationalité néerlandaise.

Les douanes belges ont intercepté plus de 121 tonnes de cocaïne en 2023: un peu plus de 116 tonnes dans le port d'Anvers et 5 tonnes dans le port de Zeebrugge. Des quantités record de drogue sont ainsi interceptées année après année grâce à la coopération internationale, avec les douanes néerlandaises notamment.