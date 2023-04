AB InBev a perturbé l'ouverture du BEL 20

Melexis (100,50) et Aperam (31,35) étaient en tête des baisses avec des reculs de 2,8 et 2,3% devant Solvay (102,90) et D'Ieteren (174,20) qui abandonnaient 1,8 et 1,6%, Umicore (29,90) reculant de 1,6%.

arGEN-X (339,50) et Galapagos (34,74) étaient par contre positives de 2,4 et 1%, UCB (83,96) gagnant de même 1,7% tandis que Elia (124,10) s'appréciait de 1,4%.