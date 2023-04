Accès au crédit: "InvestEU" garantit 30 millions d'euros pour les microentreprises belges

"La Belgique est un pays d'entreprises familiales et, en tant qu'organisation à impact social, microStart aide les entrepreneurs les plus fragiles à créer leur entreprise", a indiqué le PDG de cette dernière, Guido Busseniers, cité dans un communiqué. "Depuis sa création, microStart a aidé plus de 9.000 entrepreneurs et accordé plus de 5.000 prêts. Sans la garantie du FEI, ce résultat n'aurait pas été possible."

microStart SC-ES a été fondé par l'Adie, une association française pionnière en microfinance, et BNP Paribas Fortis. Elle opère également par l'intermédiaire d'une association, microStart Support ASBL, qui propose aux bénéficiaires des financements des services d'accompagnement au développement d'entreprises.