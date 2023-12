Anvers rembourse le dernier euro de sa montagne de dettes

En 1988, Anvers croulait encore sous un montant de dettes équivalant à 1,68 milliard d'euros. Le reflux avait été entamé par le bourgmestre socialiste Patrick Janssens et poursuivi par le nationaliste Bart De Wever. La métropole avait pu se dégager de la tutelle régionale en 2018.

D'autres dettes ont été entre-temps contractées par la Ville, mais il s'agit d'emprunts destinés à couvrir des investissements et non plus à payer des dépenses courantes telles que les salaires.