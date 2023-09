Après les "Wollekes", une prime pour des alternatives aux chaufferettes à Bruxelles

"Nous avons reçu les Wollekes l'an dernier, et nos clients les ont utilisés volontiers", explique jeudi le gérant du Kaffa Bar, Marc Daniels. "Je suis convaincu qu'investir dans ce genre d'alternatives est une bonne idée. Ces plaids sont appréciés par les clients et nous permettent d'avoir des dépenses énergétiques limitées", a-t-il continué.

"Être écologique autant que logique et pragmatique, apporter des alternatives et des incitations sans pénaliser les acteurs économiques, tel est l'esprit des 'Wollekes' et de la Ville pour accompagner les Horeca à transitionner vers une économie plus durable", s'est enthousiasmé l'échevin bruxellois du Commerce Fabian Maingain. Une deuxième phase de distribution de plaids aura prochainement lieu, a annoncé l'échevin bruxellois du Climat, Benoit Hellings.

Après ce test, la Ville de Bruxelles a également validé jeudi la création d'une prime permettant aux établissements Horeca à partiellement financer les autres alternatives aux chaufferettes. La prime s'applique à tous les achats à partir du 1er janvier 2023, avec effet rétroactif, et s'élève à 400€ à 600€ maximum, en fonction de la terrasse (inférieure ou supérieure à 50m2). Les alternatives textiles sont financées à 100%, et les alternatives textiles nécessitant un complément énergétique sont plafonnées à 50% du prix d'achat.