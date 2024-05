Après plus de quatre mois de panne, le câble du parc éolien Rentel de nouveau en service

La panne se situait juste sous la plateforme de transformation. "Un nouveau morceau de câble d'environ 400 mètres a été raccordé à la plateforme et relié au câble existant sous le plancher marin", détaille le gestionnaire du réseau d'électricité à haute tension en Belgique. La tâche a été "techniquement très complexe et délicate en raison de l'emplacement de la panne et des conditions météorologiques". La cause de la panne est toujours en cours d'examen.

Pendant les plus de quatre mois de panne, les quatre parcs éoliens raccordés (celui de Rentel et les trois autres parcs éoliens raccordés à la prise électrique en mer d'Elia, NDLR) ont toutefois pu continuer à produire de l'électricité grâce au réseau maillé à haute tension en mer du Nord. Si les conditions venteuses de ces dernières semaines ont compliqué les manoeuvres de réparations et freiné l'utilisation des câbles d'exportation en service, elles ont toutefois permis d'enregistrer une production éolienne très élevée. Un niveau record de production éolien en mer et sur terre a même été enregistré au cours des premiers mois de l'année, indique Elia.