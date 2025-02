Audi Brussels relance son usine ce jeudi : une courte parenthèse avant la fermeture définitive? 

L’objectif initial était d’assembler 800 véhicules supplémentaires, mais la direction d’Audi Brussels a revu ses ambitions à la baisse et espère désormais produire un peu plus de 300 unités d’ici la fin du mois.

Fin janvier, après près de quatre mois de négociations, la direction d’Audi Brussels et les syndicats ont conclu un accord sur le plan social lié à la fermeture de l’usine, où travaillent environ 3.000 personnes.

Une fermeture déjà actée

En plus de l’indemnité légale de licenciement, les employés recevront un bonus d’entreprise, dont le montant variera en fonction de leur ancienneté. Pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté, l’indemnité totale pourrait atteindre entre 200.000 et 400.000 euros brut, en fonction du poste et du salaire.

Si la direction affirme que l’indemnisation globale est plus de deux fois supérieure aux obligations légales, les syndicats nuancent ce discours, soulignant que les montants annoncés ne concernent qu’une minorité de travailleurs.

En parallèle, Audi Brussels met en place des mesures de soutien pour accompagner ses salariés, notamment un régime de chômage avec complément d’entreprise, un programme de coaching et des services d’outplacement.

La fermeture définitive de l’usine est prévue pour la fin du mois.