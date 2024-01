Augmentation des appels et des interventions à l'étranger pendant la période de Noël

Touring a reçu 3.391 appels pendant la période de Noël, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière, a-t-elle indiqué vendredi. Les appels provenaient principalement de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg et d'Espagne. Le nombre d'interventions sur le terrain de l'organisation a pour sa part augmenté de 12% pour atteindre le chiffre de 1.362.

Le nombre d'interventions techniques pour pannes et accidents étaient également en hausse, passant de 928 à 1.052.

Le nombre d'interventions médicales a également connu une hausse, passant de 285 à 310. Les accidents de ski ont légèrement diminué, passant de 44 à 41. Il s'agissait principalement de fractures, de contusions, de déchirures musculaires et de traumatismes crâniens.

Europ Assistance a, de son côté, enregistré le même nombre de dossiers médicaux "ski" dans les Alpes ces vacances de Noël que l'année passée, a-t-elle indiqué vendredi.

Par ailleurs, l'organisme a enregistré une hausse de 2 % des dossiers médicaux ouverts dans les "destinations soleil". La plupart des dossiers médicaux en Europe ont été ouverts en Espagne et ses îles, dont les Canaries (21 %), en France (11%) et en Italie (3%). Dans les destinations lointaines, 9 % des dossiers médicaux ont été ouverts en Thaïlande, 5% au Maroc et 3% aux États-Unis.

En outre, entre le 22 décembre 2023 et le 4 janvier, le nombre d'interventions techniques d'Europ assistance à l'étranger couvrant les déplacements vers et en provenance des stations de ski a diminué de 4 % par rapport à la même période de l'année passée, alors qu'il a augmenté de 3 % vers les destinations "non ski".