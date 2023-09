Automobile: Pékin prévient qu'une enquête de l'UE aura "un impact négatif"

Cette mesure "prise au nom d'une +concurrence loyale+" est "ouvertement du protectionnisme" et elle "aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne", a fustigé dans un communiqué le ministère du chinois du Commerce.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur les subventions publiques chinoises aux automobiles électriques, afin de défendre l'industrie européenne face à des "prix artificiellement bas".