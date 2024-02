Baisse à deux chiffres du commerce extérieur en 2023, annonce la BNB

Le commerce extérieur s'est replié de près de 14% sur l'ensemble de l'année 2023 après avoir augmenté de plus de 30% en 2022, indique jeudi la Banque nationale de Belgique (BNB).

Sur l'ensemble de l'année 2023, le recul atteint 13,6% par rapport à l'année précédente pour les exportations et 13,7 % pour les importations. "Il y a toutefois lieu de tempérer légèrement cette observation dans la mesure où la comparaison s'effectue avec une année de vive croissance. L'année 2022 a été marquée par des chiffres du commerce exceptionnellement élevés, dus à l'explosion des prix des produits énergétiques et d'autres matières premières, et, dans une moindre mesure, à la relance de l'économie après la fin de la crise du coronavirus", commente la BNB.

Sur le seul mois de décembre 2023, la valeur des importations et des exportations de biens a diminué de respectivement 21 et 22,9% par rapport à décembre 2022.