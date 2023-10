Baisse du pouvoir d'achat: 5 questions à l'économiste Philippe Defeyt

Il ne faut pas confondre augmentation des prix à un an d'écart et évolution mois par mois. C'est ainsi que, comme le montre le graphique joint, les prix alimentaires ont peu augmenté entre mars et août 2023 et ont même baissé significativement en septembre ! La baisse est significative : moins 3,2% !

En niveau, on va assister encore à un tassement (mais toujours avec des augmentations à un an d'écart), mais pas à des baisses structurellement importantes.

Par ailleurs, tout indique que les prix agricoles auront tendance à rester élevés et augmenteront, en lien avec les dérèglements climatiques.

La baisse de long terme de la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages est derrière nous, définitivement.

Quels moyens efficaces la Belgique devrait-elle mettre en place pour combattre l'inflation ?

Là où c'est possible, faire jouer la concurrence. Par exemple en matière de télécommunications.