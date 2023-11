Baisse du taux d'inflation annuel de la zone euro, à 2,4% en novembre

L'office statistique de l'Union européenne Eurostat estime à 2,4% le taux d'inflation annuel de la zone euro en novembre, contre 2,9% en octobre et 4,3% en septembre.

La composante alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en novembre (6,9% comparé à 7,4% en octobre), suivi des services (4,0% contre 4,6%), des biens industriels hors énergie (2,9% contre 3,5%) et de l'énergie (-11,5% contre -11,2% en octobre).

L'indicateur se rapproche ainsi de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) et conforte la politique de taux d'intérêt élevés menée par l'institution de Francfort. Le chiffre de novembre est plus bas que prévu par les analystes de Bloomberg et Factset qui tablaient sur 2,7%.