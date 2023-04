BCE: "pas le moment" d'arrêter les hausses de taux, selon son chef économiste

La BCE tiendra sa prochaine réunion le 4 mai et, compte tenu du ralentissement de l'inflation dans les 20 pays de la zone euro, tous les regards se tournent vers ses responsables pour savoir s'ils procéderont à un nouveau relèvement, et de quelle ampleur.

Les données actuelles "indiquent qu'il faudra augmenter de nouveau les taux d'intérêt", a déclaré l'économiste en chef Philip Lane dans une interview au journal Le Monde. "Ce n'est pas encore le moment d'arrêter", a-t-il ajouté.

En mars, les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 6,9% sur un an. Il s'agit du taux le plus bas enregistré depuis un an, et nettement en dessous du pic de 10,6% atteint en octobre.

M. Lane a déclaré que cette baisse "significative" était "bienvenue, car elle réduit la pression sur le coût de la vie". Néanmoins, il s'agit "avant tout" de s'assurer d'un retour à l'objectif d'inflation de la BCE de 2% "dans un délai raisonnable".