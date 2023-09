Belfius réalise un bénéfice net solide de 479 millions au 1er semestre

Le bancassureur Belfius a réalisé un bénéfice net de 479 millions au cours du premier semestre 2023, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé son CEO Marc Raisière lors d'une conférence de presse vendredi. Ce dernier a salué des résultats "solides" et souligné la bonne diversification des activités commerciales et la stricte gestion financière et des risques dans un contexte de taux en voie de normalisation.