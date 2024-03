BNP Paribas Fortis conclut 2023 sur un bénéfice de plus de 3 milliards d'euros

BNP Paribas Fortis indique que ce résultat net à 3,095 milliards d'euros en 2023 n'est toutefois pas inférieur aux bénéfices enregistrés douze mois plus tôt. Le groupe estime en effet avoir enregistré en 2022 un effet comptable positif de 245 millions d'euros. Sur une base comparable sur un an, la banque parle donc d'une augmentation de 8,7% du résultat net.

Le produit net bancaire a grimpé de 9,1% sur une base comparable et franchi la barre des 10 milliards d'euros. Cette hausse s'explique par des taux d'intérêts plus élevés et par une expansion de la flotte financée au sein de sa filiale Arval, commente BNP Paribas Fortis.