Budget accordé à la Défense: la Belgique est dans le fond du classement des pays de l'Otan

La Belgique a consacré l'an dernier 1,1% de son PIB à la Défense, alors que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) demande à ses membres une contribution annuelle à hauteur de 2% du PIB. Parmi les pays de l'Alliance, seul le Luxembourg fait pire avec 0,7%, selon une analyse menée par l'institut de recherche allemand Ifo auprès de 25 membres de l'Otan.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a déjà fait savoir en décembre que la part que la Belgique consacrerait aux dépenses militaires en 2024 allait grimper à 1,24%. La croissance se poursuivra progressivement avec le seuil de 1,57% d'ici 2030 pour atteindre cinq ans plus tard les 2% requis. Sur les 25 pays étudiés, à peine dix ont atteint l'objectif. La Pologne figure en tête avec 3,9%, suivie de la Grèce (3%) et de l'Estonie (2,7%). Les autres nations à demeurer dans les clous sont la Finlande, fraîchement entrée dans l'Organisation, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni.