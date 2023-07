La fromagerie Réo retire de la vente son "Camembert de Normandie" (250 g) en raison de la présence possible de listeria monocytogenes, annonce mardi un communiqué de l'entreprise.

Ce produit a été commercialisé dans les points de vente Intermarché et "Intermarché by Mestdagh" jusqu'à ce mardi 25 juillet. Il porte le code EAN 3332621044239 et la date de durabilité minimale (DDM) fixée au 25 juillet 2023.