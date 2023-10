Cap sur l'Australie pour la princesse Astrid et une mission de plus de 300 délégués

Cap sur l'Australie pour la princesse Astrid qui y emmène jeudi une délégation de 315 représentants lors d'une mission économique jusqu'au 28 octobre. Le pays a beau se situer à près de 14.000 kilomètres de la Belgique, son marché de 25 millions de consommateurs en fait un "partenaire économique d'importance en Asie-Pacifique" et une "terre d'opportunités", annonce l'Agence pour le commerce extérieur, qui organise la mission en coopération avec le SPF Affaires étrangères, l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex), hub.brussels et Flanders investment & trade (FIT).

L'île-continent peut se targuer d'être la 12e économie mondiale et de jouir d'une croissance quasi-continue depuis trois décennies. La Belgique était l'an passé au sein du bloc européen, le 4e client et le 5e fournisseur de l'Australie pour une balance de commerciale de 667,9 millions d'euros. La mission économique dans ce hub régional est stratégique à bien des égards, d'autant plus qu'un accord de libre-échange entre Canberra et l'UE est en cours de négociations.

Au cours de la semaine, la princesse emmènera la délégation commerciale belge au sud-est du pays dans les deux plus grandes villes que sont Sydney et Melbourne. Ces moteurs économiques et académiques du pays rassemblent à elles deux plus de 10 millions d'Australiens.