Citigroup: repli du bénéfice net dû à des coûts plus élevés et des revenus inférieurs

Le chiffre d'affaires a cédé 1% à 19,43 milliards de dollars avec des performances diverses suivant les branches.

Ainsi, la "solidité" des services et de la banque de détail aux Etats-Unis a "plus que compensé" les replis enregistrés dans les activités de marché, de banque d'investissement et de gestion de fortune (notamment à cause d'une meilleure rémunération des dépôts).

Mais le bénéfice net a fondu de 36% sur un an à 2,9 milliards de dollars sous l'effet de dépenses plus importantes (gestion des risques, investissements dans la branche commerciale et de financements) mais aussi de facteurs macroéconomiques --comme l'inflation qui a atteint des niveaux élevés en 2022-- ou encore des licenciements en Asie.