Conseil d'entreprise extraordinaire chez Lunch Garden: c'est confirmé, certains restaurants vont être repris

L'entreprise a connu des années difficiles dernièrement, peinant notamment à se remettre de l'impact financier des fermetures obligatoires liées à la pandémie. Malgré deux derniers exercices plus réjouissants, elle restait dépendante des injections financières de son actionnaire principal, le fonds britannique ICG, "ce qui n'était plus viable", note-t-elle.

Lunch Garden affirme "travailler intensivement" avec les curateurs et CIM Capital pour finaliser au plus vite un plan de relance.

"C'est extrêmement compliqué"

Ce matin, juste avant le conseil d'entreprise, Sandra Antenucci, secrétaire permanent pour la CSC Alimentation et Services, a confié son sentiment à notre journaliste présente au siège de Lunch Garden, à Evere.

"On est particulièrement inquiets. On s'attend à un drame social, à nouveau. Les délégués ont fait leur travail pendant des mois, depuis la dernière restructuration, juste après le Covid. Et donc, on est extrêmement inquiets que les différents signaux n'aient pas pu être entendus par la direction actuelle et qu'on en arrive à une situation actuelle".

Elle confie que le week-end a été très difficile pour tous les travailleurs : "C'est extrêmement compliqué parce que les informations sont sorties dans la presse et donc ça fait trois jours que les travailleurs vivent l'enfer, se posent énormément de questions sur le fait. Et ce qui est extrêmement frustrant pour nous en tant qu'organisation syndicale, c'est qu'on ne peut pas leur apporter des réponses. Et donc on espère avoir justement ces réponses-là maintenant, dans le cadre du conseil d'entreprise", a-t-elle ajouté.

Le conseil d'entreprise a débuté à 8h30 et les avocats de la société iront ce matin au tribunal de l'entreprise de Bruxelles pour faire aveu de faillite.