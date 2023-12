Créances dues à la Ville de Liège: près de 1,9 million d'euros récupérés

La Ville de Liège prolonge le délai de paiement pour les rappels de taxes/redevances non payées qui ont été adressés, fin novembre, aux contribuables concernés. À ce jour, sur les 33 millions d'euros dûs, la Ville de Liège a récupéré près de 1,9 million d'euros, a indiqué lundi Jean-François Huart, directeur financier f.f à la Ville de Liège.

Il s'agit de créances dues au 31 décembre 2022 et portant sur des taxes et/ou redevances non payées depuis 2020. Le total s'élève à un peu plus de 33 millions d'euros. Les créances visées sont relatives, notamment, à la taxe urbaine; aux factures de crèches; aux taxes commerciales ainsi qu'à l'ensemble des redevances de stationnement précédant la mise en service de la scancar (octobre 2020).

En date du 8 décembre, 4.921 dossiers avaient été introduits via l'e-guichet, dont 3.079 contestations et 480 demandes de plan de paiement. À ce jour, la Ville a récupéré près de 1,9 million d'euros.