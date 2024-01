Crédits: moins de personnes sur la "liste noire" mais le montant des arriérés en hausse

La part de la population avec un crédit à la consommation est en général plus importante au sud du pays et dans les arrondissements de Philippeville (61,2%), Waremme (61,1%) et La Louvière (61%) alors que la part de la population avec un crédit hypothécaire est plutôt plus élevée au nord du pays et dans les arrondissements de Dixmude (37,9%), Courtrai et Waremme (37,3%).