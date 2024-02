Croissance économique: la Belgique pourrait passer derrière la moyenne européenne en 2025

Portée par la consommation des ménages et les investissements des entreprises, la croissance du PIB a atteint 1,5% en 2023 et s'établirait à 1,4% en 2024. "Des progressions remarquables au regard de celles de la zone euro (0,5% et 0,9%)", analyse le Bureau du Plan.

Cependant, les projections tablent sur une croissance économique de 1,3% à 1,4% par an entre 2025-2029, soit un rythme légèrement inférieur à la moyenne de la zone euro.