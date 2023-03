Davantage de plaintes de la part des usagers vulnérables des services de télécoms

Le service annonce avoir reçu en revanche bien plus de demandes en médiation cette année de la part de consommateurs identifiés comme présentant une vulnérabilité (367, soit 32% de plus que l'an passé), notamment pour des arnaques via des numéros surtaxés, de l'hameçonnage, de la facturation digitale et des dérangements de la ligne fixe. L'organe de médiation prie à ce titre les opérateurs d'assurer un service d'assistance téléphonique aisément accessible et efficace, mais aussi d'accompagner les aînés dans la transition numérique, notamment pour la facturation électronique.

Par ailleurs, le service de médiation fait part de plaintes en croissance au sujet du déploiement de la fibre optique, ayant reçu 155 plaintes à cet égard l'an passé. Les problèmes identifiés sont le passage imposé à la fibre optique sans information ou consentement de l'abonné, la hausse de prix consécutive au passage à la fibre et les problématiques liées à l'installation et activation de cette nouvelle technologie.