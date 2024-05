De longs embouteillages prévus vendredi dans les environs du carrefour Léonard

Les nombreuses déviations mises en place dans le cadre de la rénovation du carrefour Léonard et le trafic attendu sur la route entraîneront de longs embouteillages vendredi, annonce jeudi l'Agence des Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer - AWV). Les travaux initialement prévus dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 0h00 et 5h00, sont reportés à la journée de vendredi.