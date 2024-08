De nombreuses familles ont du mal à payer les frais scolaires: les Restos du Coeur lancent un appel aux dons

D'après une enquête de la Ligue des Familles, près de 7 Belges sur 10 éprouvent des difficultés pour payer les frais scolaires. C'est pourquoi les Restos du cœur lancent un appel aux dons pour acheter des fournitures scolaires. Avec les dons récoltés, la Fédération des Restos du Cœur effectue ensuite les commandes et redistribue les fournitures aux familles qui en ont besoin, par l'intermédiaire de l'ensemble des Restos du Cœur en Belgique.

Selon des données collectées en 2021 près de 4% des enfants de 14 ans n'ont pas accès aux fournitures scolaires de base. La gratuité scolaire a le mérite d’exister dans la Constitution belge (article 24, §3) mais on en est encore loin en pratique. En Wallonie et à Bruxelles, la gratuité des fournitures scolaires s’étend des maternelles à la 3ème primaire dès septembre. Dans ce cas, les parents apportent juste un plumier et un cartable vides, des mouchoirs (pour les maternelles) et des tenues pour les activités sportives et la piscine.