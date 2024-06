Déclaration fiscale 2024: comment récupérer quelques euros sur vos feuilles d'impôts?

C'est un exercice dont on aimerait se passer et pourtant on ne peut pas y couper: la déclaration fiscale. Casse-tête pour certains, cauchemar pour d'autres cette obligation est pourtant devenue une formalité pour 4 millions de contribuables grâce aux documents pré-rempli... mais vérifiez bien toutes les données, vous pourriez y trouver quelques euros.

L'assurance protection juridique peut aussi échapper au SPF Finances alors qu'"on en voit de plus en plus apparaître", prévient l'avocat fiscaliste.

"Tout ce qui est prêt hypothécaire, donc déduction de capital et intérêt", aussi, peut être omis dans votre déclaration préremplie. N'oubliez donc pas de bien vérifier ces différentes cases.

Cas particuliers

"Pour certains, ne pas oublier de déclarer ses droits d'auteur" qui sont plus répandus qu'on ne le pense. "De plus en plus de personnes en ont pour de petits montants parfois, mais qui doivent être déclarés", indique Thibault Bouver.

Reste les indépendants pour lesquels c'est nettement plus complexe. Savoir ce qu'on peut déduire ou amortir n'est pas évident. Mieux vaut se faire conseiller par un comptable fiscaliste. Une assistance est proposée par le SPF Finances. Depuis le Covid, cela se fait par téléphone. Il faut s'inscrire et c'est un agent du SPF qui vous contacte le jour et à l'heure convenue.