Déjà 22,3 milliards d'euros récoltés pour le nouveau Bon d'État à un an

Le montant total des Bons d'État souscrits via les établissements placeurs après les six premiers jours de la campagne s'élève à 13.407.544.900 d'euros. En outre, 277.510 inscriptions ont été effectuées via les Grands-Livres pour un montant de 8.949.166.500 d'euros, annonce vendredi l'Agence de la Dette.