Des agences bancaires vandalisées à Gand par des militants pro-palestiniens

Des militants pro-palestiniens ont vandalisé plusieurs agences bancaires à Gand dans la nuit de lundi à mardi, dont celles de BNP Paribas Fortis et d'AXA Bank. Dans un communiqué de presse, les activistes accusent ces établissements de "financer des banques et des entreprises qui profitent du régime d'apartheid israélien et de l'occupation illégale des territoires palestiniens".