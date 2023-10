Des chercheurs anversois parviennent à recycler des écrans TV et PC

Selon Covestro, il s'agit d'une méthode innovante qui permettrait de recycler chimiquement des écrans d'ordinateurs, entre autres. "Le résultat du recyclage est tout à fait adapté comme matière première, permettant de développer à nouveau du polycarbonate." Le site installé dans le port d'Anvers est une importante unité de production de polycarbonate depuis la fin des années '80.

Cette matière résiste aux hautes températures et est en quelque sorte incassable. Ce type de plastique est notamment utilisé dans les écrans de télévisions et d'ordinateurs. Il est également utilisé pour la conception de serres et de carports et dans des applications médicales.