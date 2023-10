Des employés de Ryanair vont devoir rembourser des allocations de chômage "perçues à tort": "C'est hallucinant !"

Une partie des 500 employés de Ryanair basés en Belgique ont été convoqués par l'Onem, l'Office national de l'emploi, au bureau de chômage le plus proche. pour des allocations de chômage "perçues à tort" et qu'ils doivent rembourser, rapportent samedi La Libre Belgique et L'Avenir.

L'administration souhaite les auditionner au sujet "d'allocations de chômage temporaire pour force majeure Corona" que ces pilotes ont perçues entre avril 2020 et mai 2022. "Suite à l'usage abusif du chômage temporaire de la part de votre employeur, ainsi qu'à l'annulation de la déclaration de chômage temporaire, vous avez donc perçu à tort des allocations de chômage […]. Les allocations perçues indûment seront récupérées", stipule la lettre.