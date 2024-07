Des interfaces truquées sur tous les sites contrôlés par le SPF Economie

Des interfaces truquées ou "dark pattern", conçues pour inciter les consommateurs à entreprendre des actions qui ne sont souvent pas à leur avantage, ont été retrouvées sur tous les sites web belges contrôlés lors d'une enquête internationale menée par 27 autorités de protection des consommateurs et 26 autorités de protection de la vie privée. Dans 70% des cas belges, deux pratiques douteuses au moins étaient utilisées, prévient mardi le SPF Economie.

Les contrôles, qui ont eu lieu entre le 29 janvier et le 2 février dernier, ont mis l'accent sur les sites web et les applications proposant des abonnements à des produits ou à des services. "Il s'agit par exemple de la livraison hebdomadaire de repas ou de fleurs, mais aussi d'abonnements à des plateformes de streaming ou à des contrats d'entretien. Les entreprises ont été sélectionnées sur la base de signalements et d'un échantillonnage", précise le SPF Economie.

Plus de 600 sites internet ont été contrôlés dans le monde, dont 13 en Belgique. "En Belgique, des pratiques ont été détectées particulièrement fréquemment au cours de la campagne de contrôle: des pratiques suspectées d'être 'sournoises', telles que l'impossibilité de désactiver le renouvellement automatique d'un abonnement lors de l'achat, et des pratiques 'd'interface interference', telles que le pré-cochage des abonnements", détaille le SPF.