Des opérateurs négocient en vue d'une coopération pour le déploiement de la fibre optique

Le 10 octobre dernier, l'IBPT avait publié un avis concernant le déploiement de réseaux FTTH ("Fiber to the home"). Il y annonçait alors que, si le 15 mai, les opérateurs parvenaient à des accords respectant un certain nombre de principes, il en tiendrait compte dans sa prochaine analyse de marché. Tout accord devra garantir "une concurrence efficace et durable" en faveur des consommateurs, avait-il toutefois noté.

Cette analyse de marché a pour objectif d'évaluer le besoin de régulation et/ou la forme que cette régulation devrait prendre. Le régulateur du secteur reconnait en effet qu'une duplication des infrastructures pourrait avoir des répercussions économiques significatives, surtout dans les zones peu peuplées du pays.