Des start-ups saisissent l'autorité de la concurrence espagnole contre Microsoft

L'organisation, qui représente quelque 700 entreprises, accuse Microsoft de profiter de sa position dominante sur le marché des logiciels pour imposer l'utilisation de ses services de cloud.

Selon l'association, Microsoft a érigé des barrières techniques et contractuelles qui "ont un impact significatif sur les fournisseurs de services cloud et leurs clients dans l'écosystème des start-ups en Espagne et sur leur croissance internationale".