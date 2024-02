Des tracteurs bloquent des accès aux ports d'Anvers et de Gand

Plusieurs tracteurs se sont rassemblés jeudi matin devant l'usine BASF au nord du port d'Anvers et à deux endroits du R4, afin d'empêcher l'accès au port de Gand, ont confirmé les zones de police locale et le Centre flamand du trafic routier.

"Cela signifie que le trafic de marchandises vers les sociétés portuaires et les terminaux est complètement paralysé", a expliqué Johan Bresseleers de North Sea Port, gestionnaire du complexe portuaire. "Cela n'entraînera toutefois pas un arrêt immédiat des activités des entreprises. Cela pourrait néanmoins poser des problèmes à moyen terme."

Des blocages sont par ailleurs signalés sur le rond-point de la Bruggesesteenweg entre Roulers et Hooglede, sur la sortie 8 de l'E403, entre Zeebrugge et Tournai, et sur la N371 à Blankenberge.