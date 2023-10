Deux bretelles de l'autoroute E411 seront fermées durant une journée à Louvain-la-Neuve

La Sofico et le SPW infrastructures annoncent mardi la fermeture successive durant une journée, en dehors des heures de pointe du matin, des échangeurs n°9 (Corroy-le-Grand) et 8a (Louvain-la-Neuve), jeudi et vendredi ainsi que la semaine prochaine. L'objectif est de réhabiliter les couches supérieures des revêtements, dans le cadre du chantier qui s'étend de Nil-Saint-Vincent à Louvranges.