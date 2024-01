Deux tiers des opérations aux terminaux de paiement réalisées sans contact

Plus de 80% des paiements électroniques par carte ont lieu au moyen d'un terminal physique chez le détaillant ou le commerçant. Près de deux tiers de ces opérations sont effectuées sans contact, selon des statistiques dévoilées mercredi par la Banque nationale, sur la base de données collectées en 2022 et au premier semestre 2023.

Les paiements par carte représentent plus de la moitié du nombre de transactions numériques, suivis des virements (une opération sur trois) et des domiciliations (une sur dix). Le montant moyen d'un paiement par carte est d'environ 40 euros, tandis que les virements sont principalement utilisés pour des paiements plus importants (plus de 4 600 euros en moyenne), et ce tant par les particuliers que par les entreprises. Ainsi, les virements constituent plus de 90% du montant total des paiements numériques.

Les virements sont très majoritairement effectués par voie électronique et près de sept sur dix le sont à l'aide d'une application de paiement mobile (par exemple Payconiq). Les applications bancaires sont le deuxième outil le plus utilisé pour effectuer des virements.