Déviation et fermeture annoncées dans le cadre du chantier du tunnel d'Hyon sur le R50

Les travaux relatifs au chantier de réhabilitation du tunnel d'Hyon, sur le R50 de Mons, nécessiteront prochainement une déviation et une fermeture dans le cadre du chantier. La circulation sera maintenue sur deux voies du 5 février au 1er mars et mais déviée en bande d'arrêt d'urgence et en voie de droite. Le tunnel d'Hyon sur le R50 sera fermé pendant la nuit du 5 au 6 février.