Dexia confie son portefeuille de crédits à Arkéa Banking Services

"Pour le groupe Dexia, ce partenariat avec Arkéa Banking Services vise à apporter une réponse aux contraintes inhérentes à la gestion en extinction de ses activités depuis son entrée en résolution en 2012", souligne la banque. "Il s'inscrit dans un objectif de recherche permanente d'optimisation des coûts et des processus et de maîtrise de ses risques opérationnels sur des activités toujours diverses et complexes mais avec des volumes de plus en plus faibles."

Au début du mois, Dexia avait déjà annoncé que Mount Street gérerait son portefeuille d'obligations, d'une valeur de 17 milliards d'euros. Dexia n'a pas indiqué mardi quelle était la taille de son portefeuille de crédits.