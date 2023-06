Environ six Belges sur dix partiront en vacances cet été, d'après un sondage du VAB

Environ six Belges sur dix partiront en vacances cet été, ressort-il mercredi d'un sondage du club dédié à la mobilité VAB effectué auprès de plus de 2.000 Belges. Près d'un répondant sur trois (27%) passera ses vacances en Belgique.

Près de la moitié des voyageurs (42%) partiront plus d'une fois cette année. Ce sont principalement les jeunes âgés entre 18 et 24 ans qui prévoient de partir en vacances: 72% d'entre eux disent vouloir voyager.

Environ une personne sur trois veut dépenser moins d'argent que l'année dernière, en économisant principalement sur l'Horeca et les excursions, et 12% des voyageurs affirment qu'ils dépenseront plus. Pour 37% d'entre eux, le budget de voyage ne changera pas. Enfin, 21% des voyageurs n'ont pas encore fixé leur budget.