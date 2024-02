Fitch maintient la note de la Belgique inchangée

L'agence de notation Fitch a laissé lundi la note de crédit de la Belgique inchangée à AA-. Les "perspectives" restent négatives, ce qui signifie qu'une dégradation de la notation demeure possible.

Parmi les points positifs relevés par l'agence, l'économie diversifiée et prospère de la Belgique, avec une haute valeur ajoutée. Le déficit budgétaire et le contexte politique et institutionnel refroidissent par contre les analystes. Fitch craint ainsi que le prochain scrutin électoral du 9 juin ne plonge une nouvelle fois le pays dans un immobilisme politique, reportant ainsi les efforts budgétaires nécessaires.

L'agence de notation prévoit que la Belgique soit placée sous la procédure européenne de déficit excessif. Si le pays ne fait rien pour enrayer la situation, sa note financière risque de reculer. Un autre facteur qui pourrait la faire baisser est un recul de la compétitivité par rapport à nos pays voisins, en raison de coûts salariaux élevés.